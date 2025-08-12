Reforma administrației locale prevede reducerea a 40.000 de posturi, economisind anual 2,2 miliarde de lei, a anunțat ministrul Cseke Attila.

Reforma administraţiei locale vizează reducerea a 40.000 de posturi, impactul financiar anual urmând să fie de 2,2 miliarde de lei – a declarat ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, Cseke Attila.

El a explicat că aceste măsuri sunt absolut necesare pentru că statul nu va avea posibilitatea să susţină financiar anul viitor actuala structură a autorităţilor locale.

Administraţiile locale care nu au ocupate toate posturile din organigramă vor trebui să le reducă mai puţin, în timp ce acolo unde schema de personal este completă va fi nevoie de reorganizare şi unii angajaţi vor trebui să plece – a precizat Cseke Attila.