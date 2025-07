Ignorați de Guvern, profesorii și personalul auxiliar din învățământ protestează pentru a doua zi în fața Ministerului Educației. Aceștia sunt nemulțumiți pentru că li se vor tăia sporurile și vor trebui să predea și mai multe ore la clasă. Angajații din învățământ spun că nu vor renunța până când ministrul Educației, Daniel David nu își va da demisia. De cealaltă parte însă, într-o declarație de ultimă oră spune că demisia NU este o opțiune, ba mai mult, anunță clar că nu mai sunt bani pentru salarii și burse pentru tot anul. „Măsurile luate prin Legea 141 sunt necesare, nu dorite”, a transmis David.

Oamenii sunt foarte nemulțumiți în urma tăierilor de salarii și de sporuri și sunt, de asemenea, îngrijorați în legătură cu viața de zi cu zi.

„Am ieșit pentru a doua zi și nu ne vom opri aici până când ministrul David nu va înțelege importanța modificării Legii 141, prin care nu face altceva decât să distrugă învățământul românesc. Suntem în stradă nu doar pentru a cere modificare aLegii 141, ci pentru a-i cere demisia.

A veni astăzi să spui că nu sunt bani de salarii și de burse – să nu uităm că este singurul ministru care a fost și în Guvernul Ciolacu 2 și a fost la fundamentarea bugetului pentru Educație, prin urmare este principalul vinovat că Educația nu are astăzi bani”, a declarat un sindicalist.

Întrebat care sunt planurile greviștilor pentru perioada următoare, acesta a răspuns: „Așa cum am anunțat,a vem un calendar foarte bine stabilit. Săptămâna aceasta și săptămâna viitoare suntem în fața ministerului. Toată luna august, până la început de septembrie, suntem în fiecare miercuri în fața ministerului, iar din 8 septembrie – când școala ar trebui să înceapă – vom începe școala prin-un mare miting. De fapt, nu va începe școala pentru că va fi un mare miting în București, de cel puțin 30.000 de oameni. Cu alte cuvinte, suntem sub semnul întrebării dacă anul acesta va începe anul școlar”, a mai spus sindicalistul.

La protest participă în jur de 200-250 de sindicaliști din toată țara, și din București.

Mesajul lui Daniel David pentru sindicaliști și „oamenii educației”

Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, afirmă, într-un mesaj către sindicalişti şi „oameni ai educaţiei”, că măsurile luate prin Legea 141/2025 sunt „necesare, nu dorite”, pentru a putea fiprotejate din toamnă salariile şi bursele.

„Direct spus, nu mai sunt bani pentru plata salariilor şi burselor pentru tot anul! Este incorect să se creadă că nu îmi este greu că trebuie să le aplicăm şi că nu înţeleg disconfortul creat”, susţine ministrul. David consideră că orice măsuri fiscal-bugetare se pot lua doar dacă se protejează posturile oamenilor şi salariile şi se respectă „principiile raţionalităţii şi decenţei”, amintind rezultateele actuale ale sistemului românesc de educaţie şi dând ca exemple analfabetismul funcţional şi abandonul şcolar. „Eu am venit să ajut, nu să încurc. Nu am urmărit şi nu urmăresc o carieră politică. Dacă demisia mea ar fi rezolvat situaţia financiară din Educaţie-Cercetare şi a ţării, aş fi anunţat-o demult!”, a mai transmis David.

„Ca ministru, am obligaţia legală de a implementa legile în vigoare (şi Programul de Guvernare). Măsurile luate prin Legea nr. 141/2025 sunt necesare, nu dorite, pentru a ne putea proteja din toamnă salariile şi bursele. Direct spus, nu mai sunt bani pentru plata salariilor şi burselor pentru tot anul! Este incorect să se creadă că nu îmi este greu că trebuie să le aplicăm şi că nu înţeleg disconfortul creat. Tocmai de aceea am spus că orice măsuri fiscal-bugetare se pot lua doar dacă, în contextul aplicării lor, se protejează posturile oamenilor şi salariile şi se respectă principiile raţionalităţii (să nu ieşim din reperele europene) şi decenţei (cât îşi permite acum, sustenabil, ţara)”, spune ministrul Educaţiei.

David afirmă că, drept urmare, în acord cu prevederile acestei legi, a pus recent în consultare publică normele subsecvente pentru segmentul de activitate din domeniu, pentru a primi „propuneri constructive” de la oamenii din sistem, astfel încât să fie aplicată „cât mai rezonabil”.

„Eu la asta lucrez acum şi aceasta ar trebui să fie miza noastră. Este posibil ca, în aceste prime versiuni, eu şi echipa mea să nu fi văzut şi alte soluţii aplicabile. După ce vom depăşi această criză – multe măsuri fiind temporare -, vom putea regândi lucrurile şi pentru dezvoltare (aşa cum am propus în Raportul QX). Sincer şi direct spus, uitându-mă la rezultatele sistemului nostru de educaţie (ex.: analfabetismul funcţional, abandonul şcolar), şi eu am adesea impulsul de a solicita demisii în diverse zone de influenţă din sistemul nostru, dar nu o fac din responsabilitate – ştiu că trebuie să lucrăm împreună pentru a ne salva (iar apoi pentru a construi spre mai bine) – şi din decenţă – ştiu că liderii unor astfel de zone nu sunt singurii responsabili”, afirmă ministrul.

David spune că şi-ar fi dorit „foarte mult” să fi fost ministrul Educaţiei şi Cercetării într-o perioadă în care să poată construi, fără să fie nevoit să se gândească în fiecare zi la soluţii de restructurare, care, pentru a salva în toamnă salariile şi bursele, generează „inevitabil” şi „disconfort”.

„Ştiu că aţi auzit o mulţime de miniştri care au justificat rămânerea în funcţii în numele unei responsabilităţi neclare sau care au plecat cu justificări convenabile pentru a evita presiunea problemelor. Sunt sigur că niciunul dintre ei nu şi-ar dori să conducă acum ministerul. Eu am venit să ajut, nu să încurc. Nu am urmărit şi nu urmăresc o carieră politică, am servit ca specialist-tehnocrat ţara noastră în două mandate legate de două momente critice şi anume criza politică din primul mandat, respectiv criza fiscal-bugetară din acest al doilea mandat. Dacă demisia mea ar fi rezolvat situaţia financiară din Educaţie-Cercetare şi a ţării, aş fi anunţat-o demult! Grija mea acum – şi obligaţia ca membru al Guvernului – este să ne salvăm din toamnă sistemul şi prin asta, alături de reformele din celelalte domenii/sisteme, şi ţara. Vă invit să facem asta împreună, urmând ca apoi să lucrăm – tot împreună – pentru dezvoltare”, încheie Daniel David.