Un accident rutier s-a produs în această dimineață pe autostrada A1, pe sensul de mers către Nădlac, în apropierea localității Nădlac, județul Arad. Un autotren a intrat în coliziune cu un autoturism de tip 8+1, iar în urma impactului, cinci persoane sunt evaluate medical.
Potrivit Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române, traficul a fost oprit pe sectorul implicat, la km 567, pentru a permite aterizarea elicopterului SMURD.
Autoritățile estimează reluarea circulației după ora 09:30, în funcție de finalizarea intervențiilor medicale și de siguranța zonei.