Tragedie la Piatra-Neamț. Un băiat de 15 ani a murit după ce s-a dezechilibrat și a căzut de pe trotineta electrică pe strada Ștefan cel Mare.

Incidentul s-a produs în seara zilei de 13 septembrie, în jurul orei 22:30. Minorul a fost transportat la spital în stare gravă, însă medicii nu au mai reușit să îi salveze viața.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și fac cercetări pentru a afla exact cum s-a produs accidentul.

Potrivit IPJ Neamț, numai în primele șapte luni ale acestui an au avut loc șapte accidente grave cu trotinete electrice în județ, față de unul singur în tot anul trecut.

Sursa: Newsinn