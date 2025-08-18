Afectarea sănătății pe litoralul Mării Negre devine o problemă actuală și pentru turiști, și pentru localnici, pe fondul apariției bacteriei Vibrio. Această bacterie se dezvoltă cu rapiditate în special în lunile calde de vară, când apa mării depășește 20 de grade Celsius.

Conform informațiilor de la Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor, riscul de apariție a acestei bacterii nu limitează doar litoralul românesc, fiind identificată și în Marea Baltică sau în Marea Nordului. Bacteria Vibrio reprezintă un risc crescut în special pentru copii, iar infecția poate apărea atât prin simpla baie în apă contaminată, cât și ca urmare a consumului de fructe de mare gătite necorespunzător.

Această bacterie se multiplică intens când temperatura apei depășește 20 de grade Celsius, iar nivelul de salinitate scade. Vara, apa Mării Negre poate ajunge chiar și la 26 de grade, creând astfel mediul perfect pentru dezvoltarea acestei bacterii. Apa mai caldă determină o explozie a coloniilor de Vibrio, care pot produce atât afecțiuni digestive, cât și infecții severe prin pătrunderea în organism prin răni deschise.

În cazul în care bacteria ajunge în sânge, poate provoca septicemie, o condiție gravă care pune viața în pericol. În circa 80% dintre cazuri, manifestările cel mai frecvent întâlnite sunt gastroenteritele, diareea, durerile abdominale, dar și iritații ale pielii.

Medicii atrag atenția asupra unui risc mai ridicat pentru copiii a căror imunitate este mai fragilă. Părinții trebuie să aibă grijă ca micuții să nu intre în contact cu apa marii dacă au zgârieturi sau alte leziuni pe piele. Acestea trebuie acoperite eficient cu plasturi pentru a bloca pătrunderea bacteriei în organism.

Totodată, turiștii sunt sfătuiți să aibă precauție la alegerea locurilor unde servesc fructe de mare și să aleagă întotdeauna preparate termic bine făcute.

Încălzirea globală joacă un rol semnificativ în creșterea riscului de răspândire a bacteriei Vibrio. Creșterea temperaturilor apelor de coastă favorizează multiplicarea rapidă a acestei bacterii. Specialiștii avertizează că acest fenomen nu este unul temporar, ci este de așteptat să continue și în anii viitori.