Un nou proiect de lege prevede sancțiuni record pentru proprietarii care ridică construcții fără autorizație. Măsura vizează atât locuințele, cât și anexele gospodărești, precum garaje, magazii sau grajduri, iar amenzile pot ajunge până la 100.000 de lei, în funcție de gravitatea abaterii.

Proiectul privind Reforma Administrației Publice Locale, aflat în dezbatere publică din 7 august 2025, stabilește amenzi între 1.000 și 100.000 de lei pentru construcțiile ilegale. O anexă ridicată fără acte va fi sancționată diferit față de o clădire construită integral în afara cadrului legal.

În cazul clădirilor autorizate, dar modificate fără aprobări – prin extinderi, schimbarea destinației sau depășirea parametrilor – sancțiunile vor fi cuprinse între 5.000 și 20.000 de lei.

Abateri precum lipsa documentației tehnice sau nerespectarea măsurilor dispuse de autorități vor atrage amenzi între 5.000 și 30.000 de lei. Refuzul de a permite un control va fi sancționat cu o amendă fixă de 10.000 de lei.

Proiectul introduce și modificări fiscale: pentru clădirile ridicate fără autorizație după 1 august 2001, impozitul va fi dublat timp de cinci ani. În plus, neplata taxelor la termen va fi penalizată cu majorări de 30% la fiecare șase luni.

Premierul Ilie Bolojan a explicat că măsurile urmăresc creșterea capacității administrative și stimularea colectării impozitelor. Cei cu datorii la bugetul local nu vor mai beneficia de anumite servicii prestate de primării.

El a mai precizat că subvențiile alocate primăriilor de la bugetul județean sau central vor depinde de nivelul de încasare a taxelor locale, iar personalul administrativ va fi evaluat periodic pentru a rămâne în funcție.

