Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel, a demascat, luni, în direct la Realitatea PLUS, jocurile de culise pe care Victor Ponta le-a făcut de-a lungul timpului pentru a ajunge în preajma lui Călin Georgescu.

”Eu știu mult mai mult. Probabil că va veni vremea când se va afla ce presiuni a făcut Victor Ponta și la ce a apelat să ajungă în preajma lui Călin Georgescu. Nu trebuie să o spun eu, cu siguranță că în perioada următoare se vor afla și aceste detalii.

Victor Ponta este un personaj fără scrupule, eu am demonstrat asta de ani de zile. Dorința lui de a fi la putere alături de această gașcă a statului parlalel este fără margini. De altfel, asta încearcă și acum.

Așa cum am mai spus și în trecut, în decembrie a încercat prin diverse modalități să ajungă la Călin Georgescu, inclusiv prin oameni apropiați familiei, știu lucuruile astea și vor ieși la suprafață.

Vreau să îi mulțumesc domului Călin Gergescu că deși ne cunoaștem de atâția ani de zile și am făcut atâtea emisiuni împreună, a arătat această față hâdă a statului paralel și a statului infestat de impostori și de proști, cum bine a spus astăzi.

Îi mulțumesc încă o dată că și astăzi a făcut radiografie extrem de corectă a ceea ce se întâmplă în România, care sunt oamenii cinstiți din România, care suferă, antreprenorii români, mamele, care sunt prostiți de niște personaje de tipul lui Victor Ponta și Sebastian Ghiță, cu televiziunea care încearcă să mintă cu lucruri care nu au nicio legătură cu adevrăul și servesc doar intereselor și afacerilor lor”, a spus prezentatoarea.