Respingerea candidaturii lui Calin Georgescu de catre BEC este o reactie la ordinul dat de coalitia de guvernare, spune jurnalista Anca Alexandrescu. Intr-o interventie la Realitatea PLUS, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel a declarat ca personaje care au primit ordin pe unitate sa nu scape din mana Romania fac orice pentru a-l opri pe Calin Georgescu.

„Este ordinul pe unitate, disperarea i-a impins sa faca acest gest fara niciun fel de motivare. 10 voturi pentru, din 14 exprimate. E foarte clar ca indiferent ce se va intampla in Romania, aceste personaje care au primit ordin pe unitate sa nu scape din mana Romania fac orice pentru a-l opri pe Calin Georgescu. decizia poate fi contestata in instanta. O motivare trebuie sa existe. A fost verificat dosarul de 40 de persoane, semnaturile erau valide, totul era in regula.

Acest document pus suplimentar era o dorinta a sotilor Georgescu de a lamuri toate povestile aparute in spatiul public si anume acea anexa despre care se vorbeste si a fost semnata fiecare pagina in parte, a fost facuta cu avocatii, in care au declarat nclusiv masini pe care le-au folosit ca sa nu mai existe niciun fel de dubliu pentru care nu aveau nimic de ascuns. Ordinul a venit de la coalitia de guvernare, este foarte clar.

Remus Pricopie, care e un om al statului paralel, cat si reprezentantul PNL-ului au devoalat miscarea celor care azi sunt la putere si vor sa-si pastreze tara pe persoana publica in continuare”, a spus Anca Alexandrescu.