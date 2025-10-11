Meteorologii au emis, sâmbătă dimineață, o avertizare cod roșu de vânt puternic, valabilă până la ora 12.00, pentru zona de munte a județelor Caraș-Severin și Hunedoara, la altitudini de peste 1.800 de metri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), rafalele pot depăși 140 km/h, reducând semnificativ vizibilitatea și provocând condiții periculoase pentru deplasare.

Autoritățile le recomandă turiștilor și localnicilor să evite zonele montane expuse în această perioadă, întrucât vântul puternic poate produce pagube, doborâri de arbori și dificultăți majore de circulație.

Pe lângă codul roșu, este în vigoare și o avertizare cod galben de vânt pentru ziua de 11 octombrie, între orele 9.00 și 18.00, care vizează Moldova, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și vestul Olteniei. În aceste regiuni, vântul va sufla cu viteze de 50–60 km/h, iar izolat va atinge 70 km/h.

Meteorologii mai precizează că intensificări ale vântului, cu viteze de 40–50 km/h, se vor resimți și în restul țării, pe arii restrânse, în cursul zilelor de vineri și sâmbătă (10–11 octombrie).

Autoritățile recomandă populației să urmărească evoluția prognozelor meteo și să evite activitățile desfășurate în aer liber în zonele afectate.

