O atenționare Cod galben de caniculă valabilă în București și în șapte județe, vineri, 22 august, a fost emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Potrivit ANM, în Capitală și în județele vizate de Codul galben va fi caniculă şi disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unităţi.

Meteorologii au precizat că temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 şi 38 de grade Celsius.

În afară de municipiul București, mai sunt vizate de Codul galben județele: Ilfov, Giurgiu, Călăraşi, Ialomiţa, Brăila, Galaţi şi, parţial, Constanţa.