”O greșeală și o atitudine greu de înțeles!”, este mesajul salvamontiștiilor nemțeni în urma intervenșiei pe care au avut-o sâmbătă noaptea în Masivul Ceahlău.

Sâmbătă seara, salvatorii au fost anunțați, prin 112 să intervină in vederea acordarii primului ajutor si transportului unei persoane aflata in stare de epuizare avansata si inceput de hipotermie.

Victima , un tanar din Iasi cu probleme medicale a fost surprins de ploia rece care a cazut in munte in jurul orei 17. Cobora cu un grup de la Vf. Toaca si lipsa unui echipament adecvat , problemele medicale existente si frigul si-au spus repede cuvantul . Pe la ore 19 au aparut primele semne de epuizare . Odata cu lasarea serii frigul s-a accentuat si in zona Chica Fantanele nu a mai putut sa merga.

”Grupul din care facea parte a decis impreuna cu el sa ramana acolo singur in asteptarea echipei salvamont care fusese alertata prin 112. Era ora 22. O gresala si o atitudine greu de inteles pentru multi .

Cand a fost gasit era deja in hipotermie , aproape incoerent . Ceaiul cald , si dispozitivele termice aplicate in zona cutiei toracice a axilelor si la incheeturile membrelor l-au adus cu greu in parametri normali”, au spus salvamontiștii nemțeni.