Meteorologii au emis o atenționare cod galben de val de căldură și disconfort termic pentru joi, 4 septembrie, și vineri, 5 septembrie.

Joi, temperaturile vor urca până la 34 de grade în Maramureș, Crișana, Banat, mare parte din Muntenia și Transilvania, nordul Moldovei, sudul și vestul Olteniei, dar și în sud-vestul Dobrogei. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe alocuri pragul critic de 80 de unități.

Vineri, valul de căldură se va intensifica în Banat și Crișana, unde va fi caniculă, și se va menține în Maramureș, mare parte din Transilvania și nord-vestul Moldovei. Maximele vor ajunge până la 36 de grade.

ANM avertizează că valul de căldură va persista și în zilele următoare, în special în sudul și vestul țării.

Sursa: Newsinn