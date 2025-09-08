Parlamentarii AUR au anunțat că vor depune miercuri o moțiune simplă pe tema politicilor din educație. Petrișor Peiu, liderul senatorilor partidului, a declarat că situația din învățământ este mult mai gravă decât în anii trecuți și că formațiunea vrea să marcheze această degradare printr-un demers oficial în Parlament.

„Din păcate, avem o situaţie mult mai grea decât în anii trecuţi în educaţie. Din punct de vedere politic, noi am decis să marcăm această degradare a modului în care statul român tratează educaţia, printr-o moţiune simplă pe tema politicilor din educaţie, pe care o vom depune în ziua de miercuri”, a spus Peiu. Acesta a adăugat, ironic, că data depunerii a fost aleasă pentru a evita o eventuală dezbatere parlamentară programată duminică.

Moțiunea arată că România este statul Uniunii Europene care alocă cea mai mică pondere din PIB pentru educație și cercetare. De asemenea, țara are cea mai mare rată a analfabetismului funcțional și cea mai scăzută pondere a tinerilor cu studii superioare.

„Toate aceste trei considerente ar fi trebuit să ne facă, ca stat, să creştem expunerea financiară către educaţie şi, cu toate acestea, actuala coaliţie a decis să scadă contribuţia financiară a statului la procesul educativ. Sigur că asta va însemna că părinţii vor trebui să scoată mai mulţi bani din buzunar pentru meditaţii. Este a noua oară după 1990 când se reglează dezechilibrele bugetare pe seama educaţiei”, a mai spus Peiu.

La rândul său, senatorul Sorin Lavric l-a acuzat direct pe ministrul Educației, Daniel David, de distrugerea învățământului românesc. „Astăzi nu mai avem nici instrucţie, nu mai avem nici vocaţie. Ce avem este umilinţă, descurajare şi dresaj. Daniel David cu adevărat îngroapă educaţia”, a afirmat acesta.

Lavric a adăugat că actualul ministru continuă politica de ideologizare a școlii începută de fostul ministru Ligia Deca. El a subliniat că moțiunea simplă va fi cel mai probabil citită în plenul Senatului săptămâna viitoare, luni.