Un incendiu de vegetație care a redus vizibilitatea pe Autostrada Soarelui a determinat închiderea temporară a traficului luni, la kilometrul 169, și devierea acestuia prin Medgidia.

”Astăzi, în jurul orei 13:00, s-a înregistrat un incendiu de vegetaţie pe Autostrada A2, la kilometrul 169. Din cauza densităţii fumului şi a vizibilităţii foarte reduse pe carosabil, traficul pe tronsonul afectat este închis temporar, începând cu ora 13:15”, au anunțat repreznetanții IPJ Constanţa.

Polițiștii au anunțat, de asemenea, că pentru siguranţa participanţilor la trafic, circulaţia va fi deviată prin nodul rutier Medgidia, pe ruta C2.

”În zonă se află echipaje de poliţie rutieră, care monitorizează coloana de autovehicule formată şi asigură fluenţa traficului. În prezent, nu se înregistrează autovehicule imobilizate pe autostradă”, mai arată sursa citată.