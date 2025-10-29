Fostul șef al Statului Major General al Armatei Române, Ștefan Dănilă, a transmis un mesaj tranșant după anunțul privind retragerea unei părți a trupelor americane din România.

Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, acesta a arătat că, deși impactul operațional nu este unul major, semnificația strategică a deciziei este profundă. „Situația internă favorizează atacuri politice, articole de presă acide și acuzatoare la adresa conducerii politice actuale. Situația de securitate regională este tensionată și imprevizibilă, fiecare din părțile implicate dorind pacea ei. În urmă cu cinci ani spuneam că avem cea mai bună situație de securitate din istoria statului român. Aveam ca principal garant parteneriatul strategic cu SUA. Impredictibilitatea deciziilor Administrației Trump, coroborată cu situația politică internă, ne aruncă într-o stare asemănătoare cu cea din anii 1939-1940”, a scris Dănilă.

Schimbare de direcție la Washington

Surse citate de publicația Kyiv Post au confirmat că Administrația Trump se pregătește să retragă mii de soldați americani din România. Decizia marchează o schimbare semnificativă în prioritățile strategice ale Statelor Unite, care își orientează tot mai mult atenția către regiunea Indo-Pacifică. Această mutare a fost interpretată ca o etapă a reorganizării globale a prezenței militare americane și a produs neliniște în rândul statelor de pe flancul estic al NATO.

Reacția oficială de la București

Ministerul Apărării Naționale a confirmat miercuri că România a fost informată oficial despre procesul de redimensionare a trupelor americane. Conform instituției, această măsură face parte din reevaluarea posturii globale a forțelor SUA. Printre unitățile afectate se află și cele care își desfășurau rotațiile la baza militară Mihail Kogălniceanu.

Explicațiile ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu

Într-o conferință de presă susținută miercuri, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a încercat să tempereze îngrijorările apărute în spațiul public. „Aș fi vrut să nu fie așa. Însă, din nou spun, fiecare țară… Cămașa e întotdeauna mai aproape de corp decât haina. Fiecare țară își stabilește propria strategie”, a declarat oficialul. Moșteanu a confirmat că procesul de retragere a început deja. „Au plecat deja o mie și ceva. Acum mai avem în jur de 1.000-1.200 de soldați americani pe teritoriul țării”, a precizat ministrul.

Semnificația declarațiilor și contextul actual

Mesajul transmis de fostul șef al Armatei Române vine într-un moment de tensiune sporită pe scena internațională. Deși autoritățile române vorbesc despre o simplă „redimensionare”, faptul că retragerea a fost decisă unilateral la Washington a generat reacții prudente la București. Declarațiile lui Ștefan Dănilă pun accent pe vulnerabilitatea strategică a României într-un context geopolitic complicat, în care relațiile transatlantice trec printr-o fază de reașezare.

România între parteneriat și adaptare

Retragerea parțială a trupelor americane nu înseamnă sfârșitul colaborării militare dintre România și Statele Unite. Rămân active bazele strategice de la Deveselu, Câmpia Turzii și Mihail Kogălniceanu, unde vor continua să fie staționați militari americani. Totuși, reacțiile politice și militare din România arată o preocupare crescută privind direcția în care se îndreaptă parteneriatul cu Washingtonul și capacitatea țării de a-și menține poziția stabilă pe flancul estic al NATO.

