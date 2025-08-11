În intervalul 11 august, ora 10 – 12 august, ora 10, România se confruntă cu un val de căldură extrem, care va afecta puternic mai multe județe.

Cod Roșu a fost emis pentru Mehedinți și Dolj, unde temperaturile maxime vor atinge 39…41°C, iar disconfortul termic va fi deosebit de accentuat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 unități, iar nopțile vor fi tropicale, cu minime de 20…23°C.

Cod Portocaliu este în vigoare pentru Olt, Teleorman, Gorj și Vâlcea, cu maxime de 37…39°C și ITU peste 80. Minimele vor fi de 18…21°C, menținând un disconfort termic accentuat și pe timpul nopții.

Cod Galben se aplică în sudul Banatului, sud-vestul Transilvaniei, nord-vestul, sudul și centrul Munteniei și sudul Dobrogei continentale, unde maximele vor fi între 33…37°C și ITU va depăși ușor 80. Local, nopțile tropicale vor aduce minime de 17…20°C.

Autoritățile recomandă limitarea expunerii la soare în orele de vârf, hidratare corespunzătoare și protejarea persoanelor vulnerabile.

Sursa: Newsinn