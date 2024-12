Boala X, o afecțiune respiratorie severă, atrage atenția comunității medicale internaționale prin simptomele sale alarmante și rata de mortalitate ridicată. Originea bolii a fost identificată în Congo, unde autoritățile locale au solicitat ajutor internațional pentru tratarea pacienților și investigarea cauzei acestui fenomen îngrijorător.

„HAOSUL sau BOALA X – Nu este un joc și nici o glumă, este o boală pe care lumea medicală internațională o privește cu mare atenție.

Până acum știm că se transmite prin aer. Simptomele seamănă în primele zile cu gripa. Adică: febră, dureri de cap, tuse, dificultăți de respirație. Ulterior apare anemia severă, care necesită transfuzii de sânge. Până în prezent sunt declarate 71 de decese dintr-un număr total mai mic de 500 de cazuri.

#Congo, căci acolo a apărut #boalaX, a cerut ajutor internațional pentru pacienți, dar și pentru a identifica cine produce boala.

Mesajul meu nu are rolul să inducă panică.

Cred însă cu tărie că oamenii din România trebuie protejați, iar haosul zilelor actuale nu înseamnă protecție. Dar poate asta se dorește: #HAOS…

Sunt medic în cel mai mare spital de boli respiratorii din România, iar acestă informare nu am primit-o, deși World Health Organization (WHO) atrage atenția că vorbim de o afecțiune respiratorie. Poate nu se consideră important ca spitalele să fie pregătite pentru situații dificile.

M-am întrebat dacă strategia Ministerul Sănătăţii – România este cea de a atenționa populația….am căutat… nu am găsit nimic. Domnul Ministru Prof. Dr. Alexandru Rafila are alte priorități, sigur nu sănătatea publică.

Și pentru că acum pot să spun, în pandemie, la început, când am fost întrebată, o singura dată care este părerea mea, am subliniat că trebuie informare și nu panică, că trebuie să avem spitale pregătite și noi nu eram…și nu suntem nici acum… cu tristețe am constatat atunci că părerea mea nu a contat, iar consecințele au fost devastatoare pentru încrederea oamenilor în medici și nu numai.

Congo pare departe, este o poveste de pe un alt continent, nivelul de alarmă internațional este scăzut pentru România, însă informarea este esențială și obligatorie pentru instituțiile statului, către noi medicii și către toată populația României”, a transmis Beatrice Mahler.

Sursa: Realitatea Medicala