Majorarea tarifelor la energie și la alte utilități afectează și activitatea Grădinii Zoologice Băneasa. Primăria Generală, instituția care are în subordine Grădina Zoologică, a lansat în dezbatere publică un proiect prin care propune scumpirea biletelor de intrare, dar și actualizarea programului de vizitare.

Conform documentului publicat, adulții ar urma să plătească 20 de lei pentru un bilet, față de 15 lei cât este prețul actual. Pentru copii, elevi, studenți și pensionari, tariful propus este de 10 lei, comparativ cu 7 lei cât plătesc în prezent.

Proiectul nu precizează dacă persoanele cu dizabilități și însoțitorii acestora, precum și copiii cu vârsta sub 2 ani, vor mai beneficia de gratuitate, așa cum se întâmplă în prezent.

Primăria Municipiului București a transmis că a fost deschisă procedura de transparență decizională pentru acest proiect de hotărâre. Locuitorii Capitalei pot trimite propuneri și sugestii cu privire la noile tarife pe adresa de contact pusă la dispoziție de instituție.

Scumpirea biletelor vine în contextul creșterii generale a costurilor de întreținere, ceea ce determină autoritățile să ajusteze prețurile pentru a susține activitatea Grădinii Zoologice Băneasa.

Decizia finală privind noile tarife va fi luată după încheierea perioadei de consultare publică și aprobarea proiectului în Consiliul General al Municipiului București.

Sursa: Newsinn