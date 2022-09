Bobby Păunescu, regizor și președinte ARMIS, a tras un semnal de alarmă în legătură cu situația în care se află România, acum, ca și alte țări europene, din cauza crizei energetice și a celei generate de războiul din Ucraina. Bobby Păunescu a vorbit, marți, la Realitatea

„Putem avea de suferit daca lucurile continua asa si nu se face nimic si daca tot timpul ne prinde nepregatiti. Ne aducem aminte de criza imobiliară, când premierul Tăriceanu, probabil era prost informat, a spus că nu ne va afecta. Și ne-a afectat groaznic, cu tăieri de salarii, creșterea TVA s.a.m.d.”, a avertizat Bobby Păunescu, în intervenția sa la Realitatea FM.

„Aici vorbim de criza gazelor, petrolului, alimentara. Noi stam bine. Dumnezeu ne-a dat șansa să avem tot ce vrem. Acum ține de noi cum administrăm lucrurile. În eșichierul politic încă nu am găsit acele minți luminate care să dea soluția, miracolul românesc, economic, așa cum numeau in Irlanda tigrul irlandez, când economia Irlandei a rupt orice fel de previziune. Tocmai pentru a reuși avem nevoie de oamenii pe care-i avem în țară și în străinătate, câțiva, care să oună un plan la punct, cum folosim tot ce avem, ca resurse, în caz de necesitate, în cazul in care se ajunge în criza aceea… Toate previziunile spun că Germania, Grecia, Italia, Austria, Grecia vor avea foarte tare de suferit, având in vedere că nu au resursele pe care le avem noi.

Noi trebuie să avem șansa să urcam foarte mult in clasamentul tarilor. Cinic vorbind, avem această imensă șansă să avem oamenii pregătiți la locul potrivit. (…) Avem, dar cei mai mulți din eșichierul politic. Ei incearcă să evite să aducă oameni pregătiți tocmai pentru că se face diferența. Cetățeanul vine și spune ăsta știe și voi nu știți. De ce nu vă dați la o parte și nu-i lăsați?

Există CES, tripartit, sindicatele, Guvernul și antreprenorii, patronatele ar trebui sa discute fiecare lege cu impact social. Guvernul vine cu legea, o discuta, indiferent ce spun cei de la UGIR, sindicate, ii asculta dar nu-i baga in seamă. Nu-i asculta si nu fac nimic. UGIR a reusit sa aiba un om in fiecare minister, in fiecare prefectura, dar ei nu sunt bagati in seama”, a explicat Bobby Păunescu.

„Cert este că, dacă nu facem ceva astăzi, suntem la sfarsit de septetmbrie, am trecut de jumătate.. .Dacă nu facem ceva astăzi, în decembrie, ianuarie, februarie, când va fi crunt, în Germania va fi crunt, în Polonia va fi crunt, in Austria va fi crunt, aceste țări vor trebui să se apere. Vor apăra economic, in sensul in care isi vorretrage activele din țările unde există depozite, ar trebui informată populația, unde să investească, să țină banii”, a mai atras atenția Bobby Păunescu.

Bobby Păunescu: Trebuie mers la a doua republică

„20 la sută a scăzut natalitatea în România anul trecut. 20 la sută, este crunt. (…) Ne trezim la ce se numește la cubanizarea României.

Această țară, în forma asta, acest eșichier politic, in marea lui majoritate, nu mai poate funcționa. Deci trebuie să mergem cu ma mers Franța, Italia, la o a doua republică.

Cu siguranță modul in care e astazi statul administrat, Constituția care dă naștere la toate aceste legi și blocaje si care nue respectată, fiecare spune că vrem transilvania, ca vrem Dobrogea, ca vrem aia, ca nu vrem aia, legea spune clar: ai dreptul sa iti aperi tara, dar si obligația. Esti obligat sa iti aperi țara.

Fiecare act de genul ăsta e unul de trădare națională, o sa iasă oameni icu furcile în stradă, n-o sa mai stea nimeni de vorbă cu cineva, nu mai ai cu cine.

Lucrurile trebuie să se schimbe, anul viitor sunt 33 de ani de la revoluție, e momentul in care va avea loc schimbarea, insa pana atunci vom avea o criza majora, in decembrie, ianuarie, februarie.

Numai in Anglia 45% din localuri se gandesc sa inchida pentru ca nu vor avea bani să încălzească spatiile la iarnă, in Germania doar 6% din populație se incalzea cu lemne, acum se ajunge la 30%, in Polonia se sta la coada pentru carbune, ca in 1910. Nu le vedem. Unde va duce? Va duce in situatia daca intr-adevar se dovedeste ca un dictator dintr-o anumita tara, stim care, duce un război, o face special pentru a aduce populația Europei în sărăcie, acolo se poate crea un al treilea război mondial. Nu vreau sa panichez, dar.. . E foamea, e frigul, oamenii ies in strada. Dacă România se leagă de SUA, care vor supravietui având independenta in toate domeniile. Practic suntem apropiati dar nu i asam sa fcem afaceri cu noi. Si investitiile. Sa pui azi banii in depozite la banca, dupa parerea mea, nu e foarte inteleapta. Vedem ca euro scade față de leu. Eu m-as duce mai degraba spre dolar, cand euro a scazut sub dolar, te panichezi. Dolarul a crescut.

De ce suntem in asa mare pericol? Euro scade fata de leu, față de moneda americană. Chestiunea asta arata clar ca America… , pentru că acolo nu ai cum sa pacalesti. Acolo oamenii isi dau seama că America nu va fi afectată cum va fi afectată Europa. Iar in toate studiile pe care le-am citit, Europa se îndreaptă spre sărăcie. Sărăcia duce spre război”, a concluzionat Bobby Păunescu, în analiza făcută la Realitatea FM.