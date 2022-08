Bobby Păunescu, regizor și președinte ARMIS, a comentat, duminică seara, informația zilei, și anume uciderea Dariei Dughina, fiica lui Aleksandr Dughin, creierul din spatele lui Vladimir Putin, după ce mașina în care se afla a explodat în apropiere de Moscova. În autoturismul în care se afla aceasta trebuia să fie și politicianul. Acesta a decis însă în ultimul moment să meargă cu o altă mașină. Apropiații Kremlinului spun că ar fi vorba despre un asasinat în stil mafiot și acuză Kievul de asta.

„Imaginilie care au fost aratate, l-am avzut pe dl Dughin chiar la fata locului. Se afla chiar in spatele masinii personale, condusa de fata sa. Impact major la nivel emotional. Practic, discutiile sunt impartite (daca a fost ucisa sau a fost o inscenare – n.r.). Se pare ca urma sa se urce in masina (Aleksandr Dughin – n.r.), nu s-a urcat. Dupa care s-a asternut linistea aici, la nivelul stirilor din Italia (Bobby Paunescu a avut o interventie duminica seara din Italia – n.r.). Vestile internationale sunt, dar in jurnalele de noapte. Din punct de vedere marketing, mi-e greu sa cred ca a fost regizat de cineva apropiat de tatal fetei. Cu siguranta (incidentul – n.r.) da un impuls asupra acestui esec militar, dar nu si un esec al lui Putin.

In istorie s-a practic inaintea mortii dictatorului (o astfel de strategie – n.r.) – fie ca era Benito Andrea Mussolini – acestia dispareau inaintea dictatorului. Acum, daca e adevarat sau nu, sigur ca cu gandul te duci imediat la o inscenare, avand in vedere ca vorbim despre oameni care se pricep la asa ceva. Vorbim de ideologi, de oameni de marketing.

Sigur, sunt cazuri, vorbim de cazuri agresive avand in vedere ca victima e insangerata, explodata, astfel ca nu poti sa stii (ce s-a intamplat cu adevarat – n.r.), nu poate sa fie judecata. Repet, e un scenariu. Daca acest lucru s-a intamplat, pierderea vietii oricarei persoane de pe pamantul asta conteaza. Toti au dreptul la o judecata daca suntem oameni crestini, si suntem.

Ceea ce am facut noi in anii 90, lovitura de stat urma de crima familiei Ceausescu, nu face decat sa ne duca in Evul Mediu. Orice cetatean, orice om are dreptul la o judecata.

Mihail Gorbaciov, cand a vrut sa-i elimine pe generalii care tineau linia dura a frontului, asa-zisii stalinisti, a folosit un avion care a aterizat in Piata Rosie din Moscova…Si atunci erau implicati in razboi in Afganistan, in Africa, in Angola etc. Aterizarea in Piata Rosie nu a fost un atac terorist, ci pentru a da mana libera lui Gorbaciov sa-i dea afara pe toti cei care erau vinovati, mana dreapta a stalinismului”, a afirmat presedintele ARMIS.