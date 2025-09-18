Ministerul Educației a pus în dezbatere publică un proiect de ordin care schimbă modul de acordare a burselor pentru studenți începând cu anul universitar 2025 – 2026.

Potrivit noilor reglementări, bursa de doctorat va fi de 3.700 lei, indiferent de anul de studii. Pentru studenții de la licență didactică cu dublă specializare și masterat didactic, bursele de studiu vor fi de 2.165 lei, echivalentul salariului minim net pe economie. Bursele sociale vor avea un cuantum minim de 925 lei, pentru a acoperi cheltuielile cu masa și cazarea.

Ministerul Educației, condus de Daniel David, a introdus și limite suplimentare. Bursele sociale vor fi acordate doar studenților sub 35 de ani, iar bursele de excelență olimpică sau internațională au fost eliminate. Fondul total de burse va fi calculat ca 10% din salariul minim net pe țară, pentru fiecare student.

Sprijinul financiar va fi acordat doar studenților înmatriculați la învățământul cu frecvență, pe locuri bugetate, iar bursele vor fi plătite exclusiv pe durata cursurilor, activităților practice și sesiunilor de examene.

Acordarea burselor încetează automat în momentul pierderii calității de student sau al neîndeplinirii criteriilor de promovabilitate stabilite de universități.

Sursa: Newsinn