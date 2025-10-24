Călin Georgescu află săptămâna viitoare dacă scapă de măsura controlului judiciar. Judecătorii de la Tribunalul București au decis, vineri dimineață, să programeze pentru 30 octombrie sedința în care vor analiza dacă vor menține sau nu măsura preventivă în cazul liderului suveraniștilor.

Marți, magistrații de la Judecătoria Sectorului 1 au decis prelungirea cu încă 60 de zile a controlului judiciar în cazul lui Călin Georgescu, măsură dispusă în primul dosar trimis în judecată de procurorii de la Parchetul General, la începutul acestui an.

Decizia judecătorilor nu a fost definitivă, iar avocații candidatului interzis la alegerile prezidențiale au contestat-o. Astfel, în această speță, Tribunalul București va lua, joi, 30 octombrie, o decizie definitivă.

În continuare, Călin Georgescu trebuie să respecte o serie de măsuri sticte și așteaptă să vadă următoarea mișcare a sistemului în cazul celui de-al doilea dosar al său trimis în judecată la Curtea de Apel București, în care nu s-a fixat nici până acum un prim termen.

Surse Realitatea PLUS spun că toți membrii secției speciale penale din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București au refuzat să preia acest caz.