Echipajul feminin de patru rame a câștigat argintul, cu o urcare de pe locul 4, în a doua jumătate a cursei. Vicecampioanele europene Amalia Bereș, Adriana Adam, Ancuța Bodnar și Geanina Juncănariu au recuperat ecartul, pentru a încheia la mai puțin de o secundă în spatele americancelor. Noua Zeelandă a completat podiumul.

Și echipajul masculin de 4 rame a câștigat medaliile de argint, după ce băieții și-au apărat locul 2, în finala care a închis programul zilei. Campionii europeni Ștefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă și Ciprian Tudosă au încheiat la două secunde în urma britanicilor, dar în fața olandezilor, care au forțat la mijlocul cursei.

Campionii olimpici Andrei Cornea și Marian Enache au ratat, surprinzător, podiumul mondial la dublu vâsle, la Campionatele de la Shanghai. După ce impresionaseră în serii și în semifinale, cu cele mai bune rezultate, Enache și Cornea au încheiat pe locul 6, ultimul din finală. Polonia, Serbia și Irlanda au urcat pe podium, în vreme ce românii au fost la doar cinci secunde în urmă.

România mai avea două medalii, cucerite joi, de echipajele de dublu rame. Simona Radiș și Magdalena Rusu au ieșit campioane mondiale, în vreme ce Florin Lehaci și Florin Arteni au devenit vicecampionii Lumii.

România mai poate urca pe podium, în weekend, la 8+1 feminin (sâmbătă, de la 10:05), dublu vâsle mixt (duminică) și 8+1 mixt (duminică, de la 9:57).

Mihai Chiruță a ratat calificarea în finala probei de simplu masculin, la Campionatele Mondiale de canotaj.

Al 7-lea la Jocurile Olimpice de anul trecut, Chiruță va concura tot în finala B și în China, după ce a fost al 4-lea în semifinala sa.

Tinerele canotoare Bianca Ifteni și Mariana Dumitru au încheiat concursul de dublu vâsle de la Shanghai pe locul 12, după ce au fost al 6-lea echipaj în finala B, vineri.