Dacă aveți un loc de muncă unde vă folosiți creativitatea și inteligența emoțională, puteți sta liniștiți deocamdată. Experții spun că astfel de joburi încă nu vor fi înlocuite cu roboți înzestrați cu inteligență artificială, scrie BBC.

„Cred că, în general, există trei categorii care vor fi relativ izolate în viitorul apropiat”, spune Martin Ford, autorul cărții „Rule of the Robots: How Artificial Intelligence Will Transform Everything” (Legea Roboților: Cum inteligența artificială va transforma totul).

„Prima categorie ar fi reprezentată de locuri de muncă ce sunt cu adevărat creative: nu lucrezi cu formule sau doar rearanjezi lucrurile, ci cu adevărat vii cu idei noi și construiești ceva nou.” Totuși, nu toate joburile de acest fel sunt ferite de riscul de a fi înlocuite de roboți. Designul grafic și ce ține de arta vizuală au fost printre primele afectate. Algoritmii de bază pot direcționa un robot să analizeze milioane de imagini, permițând inteligenței artificiale să stăpânească estetica instantaneu. Dar există o anumită siguranță în alte tipuri de creativitate, explică Ford: „în știință, medicină și drept… oameni a căror slujbă este să vină cu o nouă strategie juridică sau strategie de afaceri. Cred că în aceste domenii va continua să existe un loc pentru ființe umane”.

Autorul susține că a doua categorie securizată este reprezentată de serviciile care presupun relații interpersonale sofisticate, de pildă asistenți, consultanți de afaceri și jurnaliști de investigație. În cazul acestora, „e nevoie de o înțelegere foarte profundă a oamenilor. Cred că va trece mult timp până când AI-ul va avea capacitatea de a interacționa în moduri care construiesc cu adevărat relații”, dezvoltă Martin Ford.

Conform analizei făcute de autor, mai există o categorie pusă la adăpost de evoluția inteligenței artificiale. Este vorba despre „slujbe ce necesită într-adevăr multă mobilitate, dexteritate și capacitate de rezolvare a problemelor în medii imprevizibile. Multe locuri de muncă în comerț, gândiți-vă la electricieni, instalatori, sudori și altele asemenea, se încadrează sub această umbrelă. Acestea sunt genul de locuri de muncă în care ai de-a face cu o situație nouă tot timpul. Sunt probabil cel mai greu de automatizat. Pentru a automatiza astfel de locuri de muncă, ai avea nevoie de un robot science fiction. Ai nevoie de C-3PO de la Star Wars”, spune Martin Ford.

Analiza nu trebuie înțeleasă în mod absolut. Experții spun că oamenii vor fi obligați să învețe să își facă meseria alături de inteligența artificială.

Joanne Song McLaughlin, profesor asociat de economia muncii la Universitatea din Buffalo, SUA, spune că majoritatea locurilor de muncă, indiferent de industrie, au aspecte care probabil vor fi automatizate de tehnologie. „Este ușor de imaginat că, de exemplu, AI va detecta cancerele mult mai bine decât ar putea oamenii. În viitor, presupun că medicii vor folosi acea nouă tehnologie. Dar nu cred că întregul rol al doctorului va fi înlocuit. În timp ce un robot poate face o treabă mai bună în diagnosticarea cancerului, majoritatea oamenilor vor dori totuși ca un medic, o persoană reală, să le spună despre asta”, explică Joanne Song McLaughlin.

Profesorul vine cu un sfat pentru muncitori: „Cred că este inteligent să mă gândesc cu adevărat: ‘ce fel de sarcini din locul meu de muncă vor fi înlocuite sau vor fi mai bine făcute de computer sau AI? Și care sunt abilitățile mele complementare?'”. Ea dă exemplul casierilor de la bancă. Odată era nevoie ca ei să fie foarte preciși în numărarea banilor. Acum, sarcina este automatizată, „dar acum, casierii sunt mai concentrați pe conectarea cu clienții și introducerea de noi produse. Abilitatea socială a devenit mai importantă”, punctează profesorul.

Autorul cărții „Rule of the Robots: How Artificial Intelligence Will Transform Everything” atrage atenția asupra faptului că un loc de muncă bine plătit sau care presupune studii superioare nu este scutit de evoluția roboților.

„În multe cazuri, lucrătorii mai educați vor fi mai amenințați chiar decât cei mai puțin educați. Gândiți-vă la persoana care lucrează la curățenie în camerele de hotel. Este foarte greu să automatizezi această muncă”, dezvoltă Martin Ford.

Un raport din martie 2023 de la Goldman Sachs a estimat că inteligența artificială capabilă să genereze conținut ar putea face un sfert din toată munca realizată în prezent de oameni. Studiul mai arată că în Uniunea Europeană și Statele Unite, 300 de milioane de locuri de muncă ar putea fi pierdute din cauza automatizării.

Sursa: BBC