Istoricul Cristian Troncotă, specializat în istoria serviciilor de informații și securitate, lansează o teorie interesantă legată de recentele declarații ale președintelui Nicușor Dan privind presupusele influențe ale Rusiei în favoarea lui Călin Georgescu. Într-o intervenție în exclusivitate la Realitatea Plus, Troncotă a opinat că, de fapt, tocmai cei care lansează campanii împotriva liderului suveranist ar avea legături sau ar fi influențați de serviciile secrete ale Moscovei.

Analiza lui Troncotă pe bazează pe premisa că, până în 1990, serviciile de informații comuniste din România erau, în proporție de 90%, controlate de structurile sovietice. Ulterior, această dependență ar fi scăzut, dar a rămas semnificativă, potrivit estimărilor lui Troncotă.

“Au rămas cu această coloană a 5-a, care reprezintă mai puțin de 90%, se îndreaptă spre un 55%–60%, ceea ce înseamnă că noii parteneri strategici occidentali și americani mai au încă de recuperat. Normal că lucrează și ei la fel de intens, cu o altă coloană, împotriva Coloanei a 5-a a Rusiei.

Dacă în 35 de ani nu am fost în stare să-i scoatem (pe ruși din servicii – n.r.), credeți că la ordinul lui Nicușor Dan, SRI va spulbera această coloană a 5-a?! Asta este realitatea pe care trebuie să o vedem și să ne spună (Nicușor Dan – n.r.) dacă serviciile noastre secrete – nu numai SRI, ci și SIE și Serviciul de Contrainformații al Armatei, care este și el foarte puternic – sunt capabile să lupte împotriva agenților de influență ruși din România,” a afirmat Troncotă.

În acest context, atacurile tot mai frecvente la adresa lui Călin Georgescu, care sugerează o apropiere a acestuia de Moscova, pot fi puse chiar pe seama acțiunilor serviciilor secrete rusești.

“În legătură cu domnul Călin Georgescu și acuzațiile că este prorus și că au intervenit rușii (la alegeri – n.r.): păi, Georgescu a dovedit clar că este un proamerican incurabil și, în acest scenariu, analiza și concluzia mea este că cei care vor să îl înfunde fac parte din această coloană a 5-a a serviciilor secrete rusești”, a afirmat Cristian Troncotă. Analiza istoricului vine după ce șeful statului a vorbit din nou despre presupusa filieră rusă din spatele lui Georgescu, preciznd că se bazează pe „estimări” și „intuiție”.

Nicușor Dan, acuzații grave bazate pe estimări: ”Am primit informații că Peșchir a plătit 1 milion. Estimăm că au fost 20 de milioane de euro”

Șeful statului, care de luni bune se laudă că are informații cu privire la motivele ce au stat în spatele deciziei e anulare a alegerilor, a anunțat că va merge, miercuri, la summitul de la Copenhaga, cu noi dovezi despre așa-zisele ingerințe rusești.

”Pe partea de finanțare, avem acea dovadă cu domnul Peșchir, care a plătit 1 miliond de euro. Noi bănuim că au fost 20 de ordinul”, a declarat Nicușor Dan la un post de televiziune.

Întrebat dacă este vorba de suma de 20 de milioane de euro, șeful statului a răspuns: ”Da! Asta e estimarea pe care…dar aici este o intuiție. Ce e cert este 1 milion, intuiția e de 20 de milioane. Asta este estimarea pe care mi-au dat-o mie toți oamenii din consultanță politică care au făcut tipul acesta de campanii”, a declarat președintele.