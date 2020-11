Continuă cercetările în cazul tragediei de la Piatra Neamț, după ce ieri investigatorii au ridicat mai multe probe. Este a doua zi când aceștia merg la spitalul groazei. Tot astăzi vor fi și noi audieri. Au venit și comunicatele oficiale. Secția în care au murit 10 persoane nu avea avizul DSP. Au fost și percheziții la Spitalul Județean din Neamț. Surse spun că anchetatorii au descins în mai multe birouri, relatează Realitatea PLUS.

Astazi estea cea de-a doua zi in care procurorii anchetatori si specialistitii Insemex vor merge la etajul al doilea al Spitalului din Neamt, acolo unde se afla sectia de ATI in care si-au pierdut viata 10 persoane, in urma tragediei de sambata seara. Cercetarilor vor continua, practic, si astazi.

NOI percheziții la Spitalul din Piatra Neamț. CE caută procurorii

Cercetarea vizeaza mai multe paliere. Vorbim, astfel, despre aflarea cauzei care a dus la izbucnirea incendiului – lucru ce va fi stabilit de specialisti, impreuna cu pompieri. In al doilea rand, se au in vederea modificarile aduse in cadrul sectiei, respectiv daca lucrarile facute au respectat legea.

Dupa cum deja se stie, Directia de Sanatate Publica a anuntat ca sectia de modificarile aduse in cadrul sectiei ATI de la Piatra Neamt nu avea aviz de la DSP, asa cum ar fi trebuit.

DSP confirmă: Secția ATI de la Piatra Neamț nu avea aviz

„Pentru mărirea capacităţii secţiei A.T.I. pentru pacienţii pozitiv COVID-19 au fost modificate circuitele funcţionale de la etajul II – prin construirea unui perete. Aici urmau să fie trataţi pacienţii pozitivi, în două saloane de câte 8 paturi. Până la acel moment, pacienţii pozitivi erau trataţi la etajul III. Pentru aceste modificări, unitatea sanitară nu a solicitat avizul Direcţiei de Sănătate Publică Neamţ. Reconfigurarea secţiei A.T.I. şi mutarea pacienţilor COVID pozitivi, de la etajul III la etajul II, a fost realizată fără aviz, în ziua de 14 noiembrie 2020. Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ şi oricare unitate sanitară cu paturi au obligaţia de a solicita şi de a obţine, anterior intervenirii vreunei modificări, fie de structură, fie de circuite funcţionale, avizul Direcţiilor de Sănătate Publică judeţene”, se arată în comunicatul DSP Neamţ.

Aseara au avut loc perchezitii in mai multe birouri din spital, procurorii ridicand mai multe documente.

