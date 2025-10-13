Circulația pe noul drum național DN69A, care face legătura între DN69 și autostrada A1, va fi deschisă luni, la ora 17:00, a anunțat directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, pe pagina sa de Facebook.

„Acest drum modern, cu o lungime de 10 kilometri, construit în județul Timiș, va asigura un acces mult mai facil între A1 și municipiul Timișoara”, a precizat șeful CNAIR.

Drumul a fost realizat la profil de patru benzi (două pe sens) și este prevăzut cu parapet median de beton tip New Jersey pentru siguranța circulației. Pe traseu au fost amenajate trei noduri rutiere:

la intersecția cu DN69,

la intersecția cu DC58,

și la intersecția cu A1.

Deschiderea DN69A reprezintă un pas important pentru îmbunătățirea conexiunii rutiere dintre Timișoara și rețeaua națională de autostrăzi.