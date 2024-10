Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat, miercuri seara, că exclude total să revină în funcţia de prim-ministru şi că în momentul de faţă nu l-ar nominaliza premier pe Marcel Ciolacu, dar a precizat că va respecta Constituţia dacă va fi ales preşedinte.

El a fost întrebat, la România Tv, dacă exclude total varianta să accepte propunerea de a fi desemnat premier dacă Marcel Ciolacu va deveni preşedintele României.

„O exclud total şi la fel de onest cum i-am spus şi domnului Ciolacu, vă spun şi dumneavoastră şi am spus de fiecare dată: niciodată nu am revenit pe o funcţie pe care am încadrat-o. Nu sunt un om care să-mi doresc funcţii. Am avut în cariera mea profesională funcţii la care nu m-aş fi gândit niciodată”, a declarat Ciucă, adăugând că este o chestiune de principiu.

El a recunoscut că a încălcat un astfel de principiu atunci când a intrat în politică, după ce anterior declarase că nu l-ar tenta o astfel de carieră.

„Nu am o problemă să recunosc atunci când greşesc”, a adăugat liderul PNL.

Ciucă a susţinut că Marcel Ciolacu face acest „joc” pentru a încerca să-l folosească în avantajul său politic.

„Acum când discutăm, inclusiv jocul acesta pe care îl face Marcel Ciolacu mi se pare unul care încearcă să-l folosească în avantajul politic. (…) La fel de normal este ca eu să nu intru în jocul acesta. Apreciez faptul că spune că am avut o guvernare foarte bună, ceea ce se vede şi din cifre şi tot ceea ce s-a întâmplat”, a susţinut liderul PNL.

De asemenea, Nicolae Ciucă a fost întrebat despre posibilitatea ca el, în contextul în care va câştiga alegerile prezidenţiale, să-l desemneze premier pe Marcel Ciolacu. „După ce văd rezultatele de la alegerile parlamentare, după ce vedem care sunt rezultatele obţinute de forţele politice de dreapta, discutăm. Până atunci prefer să nu fac niciun fel de scenariu. (…) În momentul de faţă eu nu l-aş nominaliza pe Marcel Ciolacu. (…) Voi respecta ce scrie în Constituţie. Partidele politice care vor reuşi să creeze o majoritate consolidată… (…) Vedem care sunt rezultatele şi în orice situaţie (…) voi lua cea mai bună decizie pentru poporul român, nu pentru o formaţiune sau pentru vreun un om politic”, a răspuns preşedintele liberal.

El a afirmat că Marcel Ciolacu „se alintă” atunci când spune că preşedintele PNL nu-i răspunde la telefon. Ciucă a spus că liderul PSD nu l-a sunat să-i propună varianta de a fi premier dacă social democratul câştigă alegerile prezidenţiale. De asemenea, liderul liberalilor a spus că se află într-o „pauză operativă” în dialogul cu preşedintele PSD.

„Ştiţi foarte bine că nu sunt un om conflictual, (sunt n.r.) un om al echilibrului, discut cu toată lumea asumat fără niciun fel de problemă, dar în momentul în care se depăşeşte o limită a înţelegerilor între doi oameni, nu vorbesc despre înţelegerile politice şi chestiunea aceasta se repetă, este bine ca la un moment dat să se ia o pauză operativă”, a afirmat Ciucă.

El a fost întrebat şi dacă l-ar nominaliza pe Klaus Iohannis premier. „Nu cred că este cazul. Nu am discutat cu dumnealui”, a răspuns Ciucă.

Despre posibilitatea ca şeful statului să-şi dorească să revină în politica militantă, liderul PNL a spus că la cum îl cunoaşte pe preşedintele Iohannis, nu crede că acesta nu ar fi vorbit despre chestiunea aceasta până în prezent.

„Nici asta nu se va întâmpla”, a spus Ciucă despre o posibilă întoarcere a lui Klaus Iohannis la şefia PNL.

AGERPRES