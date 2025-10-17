Unul dintre cele mai exclusiviste ansambluri rezidențiale din România a devenit centrul unui scandal uriaș. Surse indică existența unor rețele de trafic de droguri, prostituție și trafic de persoane, chiar în interiorul Complexului Stejarii.

Potrivit documentelor și mărturiilor analizate de publicația fantome.info. activitățile suspecte ar fi fost coordonate prin compania Medusa Hotel International SRL, firmă care administrează restaurantul, piscina, spa-ul și terenurile de sport din cadrul complexului.

În spatele imaginii de elită a complexului de agrement Stejarii, construit și administrat de grupul Țiriac, se conturează o rețea complexă de fapte grave: exploatare sexuală, monitorizare ilegală, fraude cu fonduri europene și conexiuni cu foști ofițeri de informații, potrivit documentelor și mărturiilor analizate

Potrivit sursei citate, la ordinul administratorului Medusa Hotel International și apropiat al familiei Țiriac, sala de sport ar fi fost populată cu femei recrutate din România, Ucraina și Republica Moldova, despre care există suspiciuni că fac parte din rețele de prostituție. Acestea ar fi primit instrucțiuni clare de a aborda bărbați – în special persoane căsătorite – în scopuri care depășesc activitățile sportive.

Surse apropiate anchetei afirmă că în curând ar putea fi publicate imagini și nume ale femeilor și bărbaților implicați – mulți dintre ei rezidenți în complexul Stejarii, printre care s-ar afla politicieni, diplomați, moguli media, oameni de afaceri, doctori și influenceri. De asemenea, există relatări privind relații intime între instructori de fitness și clientele lor, unele dintre ele căsătorite, urmate de plângeri reale depuse ulterior.

Ceea ce ridică însă suspiciuni grave este faptul că aproape toți clienții ar fi fost monitorizați audio-video, inclusiv în vestiare. Dacă aceste informații se confirmă, faptele ar putea constitui infracțiuni de proxenetism, încălcarea GDPR, șantaj sau chiar trafic de persoane.

Conform documentelor analizate, pentru construirea complexului Stejarii au fost accesate fonduri europene destinate, teoretic, dezvoltării infrastructurii publice de agrement. În realitate, banii ar fi finanțat facilități exclusiv private – restaurant, piscină, sală de sport – accesibile doar rezidenților și apropiaților familiei Țiriac.

În plus, ar fi fost prezentate informații false privind proprietatea terenului și implementarea proiectului, iar cheltuieli fictive ar fi fost decontate din fondurile UE. Mai mult, numeroși angajați ar fi plătiți parțial la negru, o parte prin bancă, o parte în numerar.

Potrivit unui comunicat DNA din 16 februarie 2015, procurorii anticorupție au deschis o anchetă privind modul de acordare a fondurilor europene de către Ministerul Dezvoltării către proiecte asociate grupului Țiriac.

Dosarul, inițial clasat, a fost redeschis recent după apariția unor elemente noi. În prezent, ancheta este in rem – adică urmărește faptele, nu persoanele – dar surse apropiate anchetei afirmă că primele acuzații nominale ar putea fi formulate curând.

Investigația continuă. Toți executivii acestor entități provin din așa-numita „Școală de Escroci Țiriac”, formată din prieteni de curse ai fiului Ion Alexandru Țiriac. Speranța rămâne ca statul român să oprească robinetul care alimentează luxul acestei rețele construite pe spatele contribuabililor.