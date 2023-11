Bogdănel are în continuare nevoie de noi. El luptă cu zâmbetul pe buze cu boala pe care trebuie să o țină sub control toată viața: fibroză chistică. Acesta a fost la un nou control, iar medicii au decis să îi crească doza de tratament. Viața lui și a familiei s-a schimbat radical când a primit diagnosticul crunt. Acum, la cei 4 ani, Bogdănel ia 14 pastile pe zi și este dependent de aparatura medicală cu care face aerosoli. Costurile sunt uriașe, iar o mare parte din bugetul familiei merge către medicamente, aparate, alimente și fizioterapie. Cu toate acestea, Bogdan este un copil plin de energie, curajos și se bucură de fiecare clipă, însă are nevoie de noi toți.

Bogdănel a ajuns din nou la controlul de rutină pentru a vedea evoluția bolii. Veștile nu sunt deloc bune: doctorii au decis să îi crească doza de medicamente, are nevoie de ședințe suplimentare de fizioterapie, iar medicii susțin că acesta ar trebui să se izoleze pentru a nu lua niciun virus. Micuțul ia deja zilnic 14 pastile, iar părinții au decis să îl retragă de la grădiniță. Face aerosoli de trei ori pe zi și fizioterapie de două ori pe zi, câte două ore și jumătate, iar o singură ședință costă 250 de lei. Și aparatele de aerosoli sunt costisitoare, iar dieta este și ea extrem de importantă. Cu toate acestea, Bogdănel a rămas cu zâmbetul pe buze. Este același copil curajos, curios și inteligent. Profită din plin de fiecare moment și îi place să se joace. În ciuda diagnostigului crunt, Bogdănel reușește să transforme și vizita la medic într-un prilej de distracție. Toate activitățile necesare dezvoltării lui le face cu părinții. Alexandra, mama sa, a devenit extensia lui, iar împreună fac luptă să depășească să se bucure de viață indiferent de greutățile ei. Din păcate, fibroza chistică este o boală care nu se vindecă. Trebuie ținută sub control, iar Bogdănel are nevoie de noi toți. Orice ajutor, oricât de mic, contează.