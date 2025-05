Crin Antonescu, fost președinte al PNL și candidat la alegerile prezidențiale, a aruncat bomba, în direct la Realitatea PLUS, despre operațiunea executată de Victor Ponta în urma căreia Nicușor Dan a ajuns președintele României și a vorbit despre posibila implicare a suveranistului vopsit în negocierile privind formarea unui nou guvern majoritar.

”Noi, când vorbim de ce mai face, ce mai mișcă domnul Ponta, trebuie să ne venim la domnul Ghiță… Nu știu, poate că domnul Ponta să joace un rol cumva dintr-o poziție constructivă, cum toți au văzut. Ceea ce e destul de comic”, a declarat Crin Antonescu, la Realitatea PLUS.

Totodată, fostul lider liberal a comparat perioada actuală cu cea din anul 2014 și a atras atenția că istoria se poate repeta.

„Sper să nu fiu prooroc, dar să nu cumva să vină vremea când să regretăm regimul Iohannis în care măcar s-a putut vorbi liber. Nu știu ce vrea să joace domnul Ponta, nu mi se pare semnificativ în sine… În fond, ce s-a întâmplat pe scurt? Nu s-a întâmplat nimic altceva decât s-a întâmplat în 2014. Domnul Ponta a executat o operațiune împreună cu cei care l-au ghidat, a reușit… și acum domnul Nicușor a ieșit președinte. Punct. Rămâne mai departe să vedem ce se întâmplă, vremurile s-au schimbat”, a mai spus acesta.

Mai mult, el a lansat un averisment cu privire la o posibilă derivă ideologică și apariția unei noi formațiuni politice.

„Un ultim lucru aș mai spune. Am mai spus… n-am spus că eu am să fac așa ceva, doar că poate că va fi nevoie. Ar trebui făcut așa ceva. Dacă de exemplu Partidul Național Liberal nu-și va contura, nu-și va menține o identitate clară și nu va face o alegere între progresism, soroisism, neomarxism, pe de o parte, și conservatorism, dreapta sănătoasă, națională și europeană, atunci poate că ar trebui să apară un partid în sensul acesta. Nu am spus că-l fac eu, dar am spus că ar trebui să apară”, a conchis Crin Antonescu.