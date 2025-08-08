Cristian Popescu Piedone se va prezenta săptămânal în fața polițiștilor de la secția de poliție pentru a da cu subsemnatul dupa ce a fost pălasat sub control judiciar! Fostul șef al ANPC trebuie să respecte o serie de obligații impuse de procurorii anticoruptie pe parcursul a 60 de zile. Procurorii DNA au început perchezițiile informatice în cazul acestuia. Săptămâna aceasta, s-a dispus verificarea informațiilor din cadrul telefoanelor și laptopurilor.

Cristian Popescu Piedone este vizat într-un dosar DNA privind divulgarea de informații. Mai exact, vorbim despre faptul că acesta ar fi anunțat proprietarul unui hotel de lux din Sinaia că ar urma să vină în control.

În cadrul anchetei au fost făcute percheziții în mai multe sedii și locuințe din București, Ilfov, Prahova și Constanța. Au fost ridicate de procurori dispozitivele electronice ale lui Piedone – telefoane, tablete dar și stickuri de memorie – pentru a fi făcute perchezițiile informatice.

Specialiștii DNA au clonat datele de stocare pe aceste dispozitive pentru a analiza convorbirile și mesajele acestuia, mai ales că există posibilitatea să fi folosit telefonul șoferului pentru a nu fi interceptat.

În urma acestor acțiuni, Piedone a fost pus sub control judiciar și suspendat din funcția de președinte al ANPC, urmând ca datele obținute să fie folosite ca probe în anchetă.

Cristian Popescu Piedone va veni săptămânal la Poliția Bragadiru pentru a da cu subsemnatul.