Cristian Rizea afirmă că fostul ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă, ar urma să fie audiat săptămâna viitoare la Direcția Națională Anticorupție și că acesta ar putea deveni inculpat în ceea ce el numește „Dosarul Dronelor”.

Potrivit afirmațiilor fostului deputat, mai mulți angajați din zona infrastructurii rutiere ar fi fost deja audiați și ar fi susținut că au fost obligați să colaboreze cu Asociația „Pro Infrastructura” pentru realizarea filmărilor cu dronele privind stadiul lucrărilor la autostrăzi.

Declarațiile lui Rizea nu au fost confirmate, până în acest moment.