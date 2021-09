Gelu Vișan, fost deputat PDL, acuză faptul că generalul Lucian Pahonțu, șeful SPP, are, în prezent, o putere la fel de mare, dacă nu chiar mai mare decât a lui Iohannis, și chiar și mai mare decât a lui Coldea și Maior la un loc.

„Între 2009 și 2012 am fost, oarecum, parte a statului paralel, fără să știu. Ca secretar general al grupului PSD din Camera Deputaților. Am avut o relație cu Pahonțu de aproape 4 ani, în care ne-am întâlnit de peste 200 și ceva de ori. Eu am fost ferm convins că ce făcea generalul cu 3 stele era pentrreu binele țării. Sediul SPP era în Palatul Parlamentului, iar eu mergeam de 2-3 ori pe săptămână la Pahonțu în birou. Am băut la ceaiuri, de n-am mai avut aer, am văzut toți jurnaliștii la Lucian în birou. Nu vreau să-l ameninț pe Pahonțu. E bine să lămurim unele aspecte. La un moment dat, astfel de oameni, cum sunt Pahonțu sau Coldea, scapă de sub control, le ia puterea mințile. Puterea lui Pahonțu este la fel de mare, dacă nu chiar mai mare dcât a lui Iohannis, și chiar și mai mare decât a lui Coldea și Maior la un loc. După ce Băsescu a plecat de la Cotroceni, a fost convins că își va da demisia. Nu, el s-a dus cu toate secretele pe masa lui Iohannis. Practic, Pahonțu s-a predat la Ioannis, iar Băsescu a fost executat. Băsescu e posibil chiar să fi creat statul, el susține că l-a preluat. Am mesajele în telefon, dacă Pahonțu are vreo replică de dat. Treburile murdare ale lui Iohannis se fac prin Lucian Pahonțu. Un parlamentar are probleme inclusiv în a se poziționa pe chestii de securitate națională. Eram un comunicator al PDL și erau chestiuni pe care trebuia să le exprim, pe securitate națională. Militarii din servicii și din armată aveau păreri total diferite. A trebuit să țin cont doar de o singură părere. Cel care te poate sfătui cel mai bine în acestă zonă este Pahonțu. Ne-am aplecat asupra politicii externe, în primă fază. El era conecatat la tot. El știa tot ce face președintele. Se formează o relație între politician și șeful SPP, care dacă nu e strunită, devine ceea ce a devenit acum Pahonțu. El are un sistem de informații paralel, iar apoi a devnit o interfață între politicinei și presă, devine informat de activitatea SRI. Prin 2010-2011 am văzut o hartă cu toți cei care urmează să fie condamnați”, a declarat Gelu Vișan.

