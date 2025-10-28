Deficitul bugetar al României depășește 102 miliarde de lei după primele nouă luni din 2025. Veniturile au crescut, însă cheltuielile statului au urcat și ele considerabil.

Deficitul bugetar a crescut la 5,39% din PIB după nouă luni. Veniturile totale s-au majorat cu peste 12%, susținute de impozite pe salarii, contribuții de asigurări și fonduri europene, potrivit Realitatea Plus.

Cheltuielile totale ale bugetului au însumat aproximativ 570 de miliarde lei, în creştere cu 11,2% faţă de anul trecut. Creșterea a fost determinată de investiții și majorări salariale și sociale în sectorul public.

În continuare, țara noastră are cel mai mare deficit din Uniunea Europeană, iar oficialii noștri au convenit cu cei de la Bruxelles să închidă anul cu un deficit de 8,4% din PIB