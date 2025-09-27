Este bomba momentului! În această perioadă, în România se pun bazele unei afaceri în energie unde se folosesc fonduri din spălarea banilor. În spatele acestor combinații de milioane stau personaje cu probleme penale și apropiați ai serviciilor. Cine sunt persoanele implicate?

Venim cu informații în exclusivitate despre combinațiile de miliarde de euro ale unor persoane controversate.

„Chiar în această perioadă se pregătește o funcție cheie pentru fostul director CNAB George Dorobanțu, cel care a devalizat aeroportul București. El este implicat în această perioadă în mai multe dosare penale cu fapte grave de corupție, cercetate de către procurorii. În ultima perioadă, dorind sa scape de aceste probleme, Dorobanțu a încercat să depună mai multe denunțuri” a spus jurnalistul Realitatea Plus, Alessia Păcuraru.

Este vorba despre o companie din sectorul energetic cu capital mixt unde se învârt foarte mulți bani cu panouri solare. Mai exact, se pregătește o funcție cheie pentru George Dorobanțu, care urmează să fie numit manager în cadrul acestei societăți.

„Sforile sunt trase de către controversatul personaj Paul Gheorghiu, președinte Consiliului Investițional Golf România. Pe site-ul organizației se arată o relaționare strânsă cu Emiratele Arabe, care nu este întâmplătoare”, a adăugat Alessia Păcuraru.

Mai mult decât atât, jurnalistul Realitatea Plus a oferit o poză extrem de importantă de la o întâlnire dintre Paul Gheorghiu și George Dorobanțu.

„În spatele afacerii stau controversații oameni de afaceri români cu probleme grave judiciare, fugari din țară și relocați prin diverse state, trăgând sfori în diverse combinații. Sub aparența că banii vin din Arabia Saudită, fondurile sunt suspectate că provin din acte de terorism. Sursele Realitatea Plus precizează că inclusiv generalul Florian Coldea și fugarul Sebastian Ghiță sunt implicați în această afacere.

Mai mulți oameni de afaceri ce au legătură cu această afacere se află în aceste zile în România. Au avut loc mai multe întâlniri în Capitală, iar astăzi Realitatea Plus va prezenta imagini dar și informații în exclusivitate de la toate aceste întâlniri, dar inclusiv de la o întâlnire care urmează să aibă loc într-o zonă selectă din Capitală”, a spus Alessia Păcuraru.

