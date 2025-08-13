Un bărbat de 58 de ani, aflat în arest preventiv, a evadat miercuri dintr-o ambulanță a Administrației Naționale a Penitenciarelor Botoșani, în timp ce era transferat la Penitenciarul Jilava. Incidentul a avut loc în zona unei ieșiri de pe autostrada A7, aproape de municipiul Bacău.

Potrivit polițiștilor, deținutul a sărit din mers și a fugit într-o zonă agricolă din apropiere. În momentul evadării, acesta era escortat în tranzit de la Botoșani spre București.

Verificările au arătat că pe numele bărbatului era emis un mandat de arestare preventivă de către Judecătoria Botoșani.

În prezent, polițiștii desfășoară căutări în teren pentru prinderea acestuia.

Sursa: Newsinn