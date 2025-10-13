Polițiștii nemțeni cercetează doi minori cu vârsta de 13, respectiv 14 ani, după ce ar fi sustras suma de 4.000 de lei aflați în cutia milei dintr-o biserică din Târgu-Neamţ, a informat, luni, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ.

„Poliţia oraşului Târgu-Neamţ a fost sesizată despre faptul că persoane necunoscute au sustras din cutia milei dintr-o biserică din Târgu-Neamţ suma de aproximativ 4.000 de lei. (…) Au fost identificate persoanele bănuite de comiterea furtului, doi minori cu vârste de 13 şi 14 ani, din Târgu-Neamţ”, a declarat purtătoarea de cuvânt a IPJ Neamţ, Ramona Ciofu.

Poliţiştii au întocmit un dosar penal pentru furt, relatează Agerpres.

Potrivit legii, minorii sub 14 ani nu răspund penal, iar cei între 14 și 16 ani răspund doar dacă, în urma unei expertize, se stabilește că au avut discernământ la momentul faptei.

