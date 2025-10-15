Spania „ar trebui să fie pedepsită” din cauza bugetului său pentru apărare, considerat prea mic în raport cu obiectivul de 5% din Produsul Intern Brut (PIB) stabilit de NATO, a declarat, marți, președintele american Donald Trump.

„Mă gândeam să-i pedepsesc pe plan comercial cu tarife vamale din cauza a ceea ce au făcut”, a declarat preşedintele american la Casa Albă.

Săptămâna precedentă, el a afirmat că Spania ar merita să fie exclusă din NATO.

Guvernul de stânga al Spaniei alocă 2% din PIB pentru chletuielile de apărare, însă nu intenţionează să le majoreze la 5%, cât prevede noul obiectiv fixat de NATO după cel mai recent summit al Alianţei Nord-Atlantice, care s-a desfăşurat în iunie la Haga.

Spania a estimat că nu este vizată de acest procent. Madridul susţine că este capabil să atingă obiectivele pe care NATO i le-a trasat chiar şi limitându-şi cheltuielile pentru apărare la 2% din PIB.

SUA au vizat deja în trecut produse importante pentru economia spaniolă, precum măslinele, în timpul primului mandat al lui Donald Trump.