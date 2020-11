Dosar penal pentru ucidere din culpă în cazul tragedie de la Spitalul Județean din Piatra Neamț, în care și-au pierdut viața 10 persoane, iar un medic se luptă pentru a supraviețui după ce a suferit arsuri pe 40% din corp ca urmare a faptului că a încercat să salvez viața pacienților din secția ATI. Informația a fost confirmată, astăzi, de Gabriela Scutea, procurorul general al României, într-o interveție telefonică la Realitatea PLUS.

Se fac cercetări pentru ucidere din culpă după tragedia de seara trecută. Ancheta penală a fost preluată de procurori din Parchetul General care au lucrat în dosarele tragediilor de la Colectiv și de la Maternitatea Giulești. De altfel, sunt asemănări uriașe între incendiul de acum și cel din urmă cu 10 ani de la maternitatea din Capitală. Aseară, ministrul Sănătății vorbea despre un scurtcircuit ca posibilă cauză a incendiului. Defecțiunea electrică ar fi condus, ulterior, la declanșarea incendiului.

O echipă este la Piatra Neamț pentru investigații, a anunțat secretarul de stat de la Interne, Bogdan Despescu.

„E prematura sa discutam variante inaintea de cercetarea la fata locului. De la aceasta cercetare se poate veni cu informatii. (…) Nu este oportun sa speculam. Echipa constituita e destinata sa aiba in vedre toate tipurile de urme conservate la fata locului care pot duce la concluzii”, a afirmat procurorul general.

Ea a precizat ca deocamdata dosarul e incadrat la ucidere din culpa.

„Nu putem da detalii legate de audieri. Foarte multe probe din acest dosar sunt alterate. Va fi o ancheta dificila”, a mai spus Gabriela Scutea.

Importanta este – spune Gabriela Scutea – specializarea procurorilor: „Sa nu uitam ca au mai fost si alte dosare in care au fost vizate incendii (…). Importante sunt cunostintele pe care le are intrega echipa disciplinara (…). In afara de dosarul de la Maternitatea Giulesti nu ne-am confruntat cu alte dosare care sa aiba in vedere spatii spitalicesti”.

Ancheta penala a fost preluata de procurori generali care au lucrat in dosarele ce au vizat alte doua tragedii produse de incendii. Vorbim despre dosarul Giulesti si dosarul Colectiv.

Printre procurorii care se ocupa de caz se afla si Marius Iacob, fost procuror adjunct al DNA pe vreme Laurei Codruta Kovesi. Iacob este cel care a instrumentat cazul Maternitatii Giulesti.

Intr-o declaratie facuta, astazi, Marius Iacob a afirmat ca cercetarea ar putea dura mai multe zile. „Vom fi echipati corespunzator pentru a eliminare riscurile din spital (avand in vedere ca este vorba despre un spital covid -n.r)”, a afirmat Iacob.

Sursa: Realitatea din Justitie