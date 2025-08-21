Curtea de Apel Constanța va pronunța, astăzi, sentința definitivă în dosarul Vlad Pascu, șoferul drogat care a ucis doi tineri, la 2 Mai. El a fugit de la locul accidentului şi a fost găsit de polițiști în Vama Veche.

În prima instanță, el a primit o condamnare de 10 ani de închisoare, sentința urma să fie dată luni, dar a fost amânată pentru astăzi.

Apărătorii lui Vlad Pascu au solicitat instanței reducerea pedepsei și reevaluarea circumstanțelor în care a fost aplicată sentința. Unul dintre argumentele aduse de avocatul Vlad Cristescu a fost că Pascu a formulat un denunț într-un dosar de trafic de droguri aflat pe rolul DIICOT – Structura Centrală, în care l-a indicat pe Tudor Duma, zis Maru.

Potrivit apărării, acest demers ar trebui să fie luat în considerare ca o circumstanță atenuantă.

Vlad Pascu a fost condamnat de Judecătoria Mangalia la 10 ani de închisoare pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influența substanțelor interzise și părăsirea locului accidentului.

În plus, i-au fost interzise drepturile de a fi ales sau să ocupe o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a conduce un vehicul timp de cinci ani după executarea pedepsei.

Accidentul a avut loc pe 19 august 2023, în jurul orei 5:25, când Vlad Pascu (atunci de 19 ani) a intrat cu mașina într-un grup de pietoni pe DN 39, în apropiere de localitatea 2 Mai.

A fugit de la fața locului, fiind găsit ulterior în Vama Veche. Testele au indicat că se afla sub influența mai multor droguri, printre care cocaină, amfetamină și metamfetamină. Doi tineri au murit atunci, iar alți doi au fost grav răniți.

Vlad Pascu fusese oprit de poliție și lăsat să plece cu o oră înainte de accident, după ce a fost testat doar pentru alcool. În același timp, un bărbat sunase la 112 la 00:40 ca să anunțe că pe drumul dintre localitățile Vama Veche și 2 Mai un autoturism circulă haotic.