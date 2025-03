Președintele USR, Elena Lasconi, a anunțat, duminică, faptul că își va depune candidatura pentru funcția de președinte al României, anunțând, de asemenea, că pentru funcția de premier îl va susține pe Ilie Bolojan.

Președintele USR, Elena Lasconi, anunță că își va depune săptămâna viitoare, joi, candidatura pentru alegerile prezidențiale, dar și că îl va susține pe Ilie Bolojan pentru funcția de premier.

„Îmi depun candidatura săptămâna viitoare. (Mă determină să fac asta, n.r.) faptul că am trecut deja printr-o astfel de competiție anul trecut. M-am încălzit, ca să spun așa. Trebuie să continui lupta”, a spus Lasconi, în cadrul unei emisiuni, la o televiziune.

Ea a reamintit că a susținut o candidatură a președintelui interimar al României, Ilie Bolojan, pentru prezidențiale, dar că acesta a refuzat, invocând faptul că vrea să își respecte cuvântul dat.

„Cuvântul dat către Marcel Ciolacu… premierul Nordis. OK… Eu cred că interesul României este mai presus decât a-ți da cuvântul către domnul Ciolacu și astăzi am văzut o mare mulțime acolo – erau mai mulți de la PSD decât de la PNL – pentru susținerea lui Crin Antonescu”, a completat Lasconi.

Pe de altă parte, lidera USR a declarat că în cazul în care va câștiga alegerile prezidențiale, îl va propune pe Ilie Bolojan pentru funcția de premier.

„Dacă o să ajung președintele României, o să fie premier (Ilie Bolojan, n.r.). Am spus-o și nu a fost doar de dragul campaniei electorale, ci pentru că asta am crezut că e bine pentru România\”, a mai spus Lasconi.

Ea a mai precizat că nu are „nicio înțelegere” cu primarul Capitalei, Nicușor Dan, în ce privește alegerile prezidențiale.

„Noi l-am susținut la Primăria Capitalei și continuăm să o facem. Nu am avut discuții referitoare la candidatură”, a subliniat ea.

În opinia Elenei Lasconi, persoanele care nu au o condamnare din partea justiției ar trebui lăsate să candideze. Pe de altă parte, a remarcat că i-au fost aduse acuzații „foarte grave” candidatului independent Călin Georgescu.

„Despre mine nu s-a auzit că am folosit nici troli, nici ruși, nici milioane de euro în campanie și declarat zero lei în campanie. La mine toate au fost transparente, am jucat fair-play și am fost amendată la fel ca domnul Georgescu, despre care se tot spun o grămadă de lucruri, dar încă nu avem o decizie definitivă și irevocabilă. Dar nu putem să nu luăm în calcul faptul că, totuși, sunt niște capete de acuzare foarte grave, adică cele mai grave. Peste ele, există doar înaltă trădare, de care poate să fie acuzat președintele României sau membrii CSAT. Deci sunt acuzații foarte grave și trebuie responsabilitate din partea celor care vin să ia decizii”, a spus Lasconi.

BEC a anunțat, duminică seară, că a fost respinsă înregistrarea candidaturii lui Călin Georgescu.

Potrivit unui comunicat al BEC, s-a respins și înregistrarea candidaturilor altor doi independenți, Maria Marcu și Ion Popa.

În schimb, înregistrarea candidaturii lui Nicușor Dan a fost acceptată.