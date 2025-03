Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Elias Charalambous, a declarat, joi seara, după înfrângerea cu Olympique Lyon, scor 3-1, din prima manșă a optimilor Europa League, că rezultatul nu reflectă jocul din teren și că un egal era mai echitabil.

‘Am un sentiment ciudat. Sigur, am mai pierdut meciuri, sunt trist. Dar în același timp sunt mândru de acești jucători, de modul în care au jucat în fața unui adversar foarte bun. Lyon este o echipă mare, plină de jucători de calitate. Am început meciul bine, ne-am creat ocazii de a marca și am dominat. De asta spun că azi am arătat ca o echipă mare. Însă fiecare mică greșeală se plătește în fotbal, mai ales la acest nivel. Cred că rezultatul nu reflectă jocul de azi. Din punctul meu de vedere, ținând cont de joc, un egal era mai echitabil. De la început și până la cel de-al doilea lor gol am crezut că putem câștiga. Asta mi-au arătat jucătorii prin atitudinea și evoluția lor din această seară. Meciul se joacă 90 de minute însă, am primit două goluri după minutul 85‘, a spus el într-o conferință de presă.

‘În astfel de partide când ai ocazii și nu reușești să marchezi jocul devine din ce în ce mai greu. Atunci când ratezi există șansa să primești gol. Dar trebuie să realizăm și să înțelegem nivelul adversarului de azi. Când lași un pic de spațiu, plătești. Iar asta s-a întâmplat în această seară. În plus, ați văzut, la ei a ieșit un jucător și a intrat altul și mai bun. Deci nu a fost ușor în fața acestor jucători de calitate. Dacă marcam la acele prime ocazii, multe se puteau schimba în meci. Din păcate nu am reușit. Însă mă bucur că am înscris după ce au deschis ei scorul’, a adăugat Charalambous.

Antrenorul cipriot a recunoscut că șansele de calificare au scăzut considerabil, însă a subliniat că formația sa nu va renunța în returul de la Lyon.

‘Trebuie să fim realiști, va fi foarte greu să ne mai calificăm. Când pierzi la două goluri diferență acasă, e mereu dificil în retur. Dar nu vom renunța. Noi nu renunțăm niciodată. Acum ne vom concentra pe meciul cu Craiova din campionat, iar apoi vom merge la Lyon să ne jucăm șansele, atât cât sunt ele. Ceea ce am făcut până acum în Europa poate nu se aștepta nimeni să facem. Însă repet, nu ne vom da bătuți la Lyon. Niciodată nu știi dinainte ce se poate întâmpla în fotbal’, a explicat tehnicianul.

FCSB a fost învinsă de echipa franceză Olympique Lyon cu scorul de 3-1 (1-0), joi seara, pe Arena Națională din București, în prima manșă a optimilor de finală ale competiției de fotbal Europa League.

Manșa secundă se va desfășura în data de 13 martie, pe OL Stadium din Decines, lângă Lyon.

Echipa care se va califica în sferturi o va înfrunta pe câștigătoarea dintre Real Sociedad și Manchester United.

AGERPRES