Guvernul va decide în şedinţa de joi înfiinţarea Comandamentului energetic de iarnă. Acesta va gestiona probleme care apar în sezonul rece în sectoarele energiei electrice şi al gazelor naturale.

”Comandamentul energetic de iarnă are rolul de a identifica problemele ce pot să apară în sectorul de energie şi de gaze naturale şi de a le rezolva pentru a asigura buna funcţionare a sistemului energetic naţional şi a sistemului naţional de transport a gazelor naturale.

Membrii Comandamentului se vor stabili prin ordin al Ministrului Energiei şi vor fi reprezentanţi ai instituţiilor şi autorităţilor statului din domeniul energiei, precum şi reprezentanţi ai operatorilor economici din sectorul energiei electrice şi al gazelor naturale.

De asemenea, actul normativ care prevede înfiinţarea acestui comandament mai are şi rolul de a evalua consumul de energie electrică al ţării în perioada sezonului friguros, respectiv 1 noiembrie 2025-31 martie 2026, precum şi de a stabili resursele energetice şi financiare pentru realizarea producţiei necesare acoperirii acestui consum.

Tot pe ordinea de zi se mai află un proiect de hotărâre privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale. Una dintre noutăţi este aceea că amenziile vor putea să fie plătite şi prin decontare bancară, inclusiv internet banking, home banking, mobil banking, prin mandat poştal, prin intermediul cardurilor bancare utilizând echipamentele POS instalate la orice unitate teritorială a Trezoreriei statului, precum şi cu cardul prin sistemul naţional electronic de plăţi: ghişeul.ro.