Primăria Capitalei anunță că a acordat până acum ajutoare în valoare de 195.000 de lei pentru 51 de familii din blocul din Rahova afectat de explozie. Practic, fiecare persoană din acest bloc a primit suma de 1500 de lei.

Primăria Capitalei, prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului București, anunță marți că a fost finalizată acordarea ajutorului financiar de urgență pentru locatarii din scara afectată de explozie.

Sprijinul s-a acordat unui număr de 51 de familii, însumând 130 de persoane. Valoarea totală a ajutorului acordat este de 195.000 lei, respectiv 1.500 lei pentru fiecare persoană.

În ceea ce privește cazarea persoanelor afectate de explozie, 37 de familii dispun de cazare pe termen mediu și lung, iar alte 142 de persoane sunt cazate în unitățile hoteliere.



Explozia din blocul de pe Calea Rahovei din Sectorul 5 al Bucureștiului s-a soldat cu 3 morți și 15 răniți.