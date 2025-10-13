Au fost rănite 14 persoane în urma unui nou cutremur înregistrat în Filipine. Seismul, cu magnitudinea de 5,7 grade pe scara Richter, a fost înregistrat în largul insulei Cebu, în noaptea de duminică spre luni, la două săptămâni după ce un cutremur major a devastat regiunea.

Din totalul răniților, opt au fost înregistraţi în oraşul Bogo, iar alţi şase în municipalităţile San Remigio şi Daanbantayan. Autorităţile locale au precizat că a fost avariată o şosea în San Remigio.

Cutremurul, cu magnitudinea 5,7, potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite (United States Geological Survey – USGS), s-a produs luni, puţin după ora 1:00 dimineaţa (17:00 GMT duminică).

Epicentrul a fost localizat în apropiere de Bogo, la fel ca violentul seism cu magnitudinea 6,9 de la sfârşitul lunii septembrie, ce a lăsat în urmă cel puţin 75 de morţi.

Un spital și-a evacuat temportat pacienții

Conform autorităților locale, spitalul districtual din Bogo şi-a „evacuat temporar pacienţii” după prăbuşirea unui parapet într-una dintre clădirile sale şi o pană de curent, potrivit Agerpres.

Un cutremur cu magnitudinea 6 se produsese sâmbătă seara în largul coastelor sudice ale Filipinelor, a anunţat USGS, după două seisme succesive, cu magnitudinea 7,4 şi, respectiv, 6,7, înregistrate vineri.

Cutremurele sunt aproape zilnice în Filipine, ţară situată pe „Cercul de Foc” al Pacificului, o regiune cu activitate seismică intensă care se întinde din Japonia până în Asia de Sud-Est şi traversează Pacificul.