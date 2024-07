Succesul este un moment important pentru Marvel.

Filmul „Deadpool 3/ Deadpool & Wolverine” stabilește noi recorduri, după ce a generat încasări de 205 milioane de dolari în primul său weekend în cinematografele nord-americane, conform estimărilor studioului Marvel.

Lungmetrajul a dus franciza Marvel Cinematic Universe la un nou record atingând pragul de 30 de miliarde de dolari încasări globale.

Acesta a doborât recordul de deschidere pentru filmele cu rating R deținut anterior de primul film „Deadpool” (132 de milioane de dolari) și a intrat în top 10 deschideri din toate timpurile.

Incluzând proiecțiile internaționale, unde a adunat încă 233,3 milioane de dolari de pe 52 de piețe, „Deadpool & Wolverine” se așteaptă la o deschidere globală de peste 438,3 milioane de dolari – cea mai mare deschidere globală de la „Avatar: Calea apei” (439 milioane de dolari), potrivit euronews.com.

Succesul este un moment important pentru Marvel, care a avut mai multe dezamăgiri de profil înalt în ultima vreme. Impulsul major la box office a dus, de asemenea, franciza Marvel la un nou record, atingând pragul de 30 de miliarde de dolari încasări globale odată cu deschiderea mondială a celui de-al treilea film „Deadpool”. Acest lucru face din MCU și cele 34 de titluri ale sale cea mai mare franciză cinematografică din toate timpurile.

Cea mai de succes premieră a anului

Aceasta este de departe cea mai de succes premieră a anului, devansând „Inside Out 2” ($154.2 milioane) și „Dune: Part Two” (82,5 milioane de dolari). Filmul a înregistrat și cele mai multe bilete vândute în weekendul de debut după „Barbie” (162 milioane de dolari) de anul trecut.

Cea mai mare deschidere internă din toate timpurile aparține în continuare cu fermitate lui „Avengers: Endgame” cu 357,1 milioane de dolari. Acesta este urmat de „Spider-Man: No Way Home” (260,1 milioane de dolari), „Avengers: Infinity War” (257,6 milioane $), „Star Wars: The Force Awakens” (247,9 milioane $) și „Star Wars: The Last Jedi” (220 milioane $).