Fostul ambasador al SUA, Adrian Zuckerman, susține că Nicolae Ciucă, asemenea președintelui Trump, știe că sectorul privat este cel care generează bogăție și prosperitate. E timpul ca România să se alăture Statelor Unite și președintelui ales Donald Trump în această nouă „epocă de aur”, a declarat Zuckerman. Fostul ambasador îi îndeamnă pe români să ducă la îndeplinire Revoluția pe care au început-o acum 35 de ani, respingând promisiunile fără fundament ale extremiștilor și politicile deja eșuate ale socialiștilor.

„Îi îndemn pe români să ducă la îndeplinire Revoluția pe care au început-o acum 35 de ani, când oameni curajoși și-au dat viața pentru libertate, prosperitate și siguranță. Oamenii ar trebui să respingă promisiunile fără fundament ale extremiștilor și politicile deja eșuate ale socialiștilor. Ar trebui să aspire la o națiune sigură, prosperă, decentă și măreață. Cu siguranță asta se poate realiza!”, a transmis Adrian Zuckerman, fostul ambasador al Statelor Unite ale Americii în România.

Acesta îi îndeamnă pe români, într-un articol de opinie pentru Newsmax, să se descotorosească de influența Chinei și a Rusiei, de politica economică falimentară a socialiștilor și să aleagă liberalismul și pe liderul PNL, Nicolae Ciucă, la alegerile prezidențiale.

„Revoluția nu s-a terminat. Vestigii ale comunismului și socialismului mai există și azi. Socialismul și interferențele din partea unor state comuniste și autoritare ca Rusia și China au împiedicat România să-și atingă adevăratul potențial. Deși România e una dintre cele mai bogate țări europene în termeni de resurse naturale și resursă umană, are una dintre cele mai scăzute standarde de viață din Europa, cu o inflație și o datorie publică în creștere și deficite bugetare tot mai mari”, consideră fostul ambassador, născut în România. Acesta a plecat cu familia în SUA când avea doar 9 ani.

„România are nevoie de taxe mai mici și mai puține piedici în sectorul de business. România are nevoie de un lider care să susțină politica președintelui ales Donald Trump privind o nouă ”epocă de aur” pentru SUA și lumea liberă. România și SUA trebuie să meargă înainte împreună, fără interferențele Rusiei și Chinei. Am auzit un singur candidat care să articuleze un plan de redresare viabil, serios și credibil – Nicolae Ciucă. Acesta a cerut explicit o bună guvernare, taxe reduse și mai puține reglementări în business. Ciucă a mai promis să mențină cota unică de impozitare și să promoveze componenta de pensie privată în sistemul de pensii. Ciucă, asemenea președintelui Trump, știe că sectorul privat este cel care generează bogăție și prosperitate. Ciucă știe că oamenii și companiile sunt mai în măsură decât guvernul să decidă ce să facă cu proprii lor bani. E timpul ca România să se alăture Statelor Unite și președintelui ales Donald Trump în această nouă ”epocă de aur” a succesului și prosperității economice. E timpul ca România să respingă socialismul, influențele maligne ale Chinei și Rusiei și să îmbrățișeze prosperitatea rezultată dintr-o economie privată cu adevărat liberă”, a scris Adrian Zuckerman.

Acesta afirmă că a fost chiar el martor la toate promisiunile mincinoase și schemele care le-au permis comuniștilor, socialiștilor și altor politicieni să rămână la putere și să se îmbogățească pe ei, în detrimentul românilor. Iar efectele s-au tradus într-o criză demografică: milioane de români au plecat în alte state.

Sursa: Realitatea Din PNL