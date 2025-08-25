Campioana FCSB a fost învinsă de FC Argeș cu scorul de 2-0 (0-0), duminică seara, pe Arena Națională din București, într-un meci din etapa a 7-a a Superligii de fotbal.

Oaspeții au deschis scorul prin tunisianul Adel Bettaieb, cu un șut de la 16 metri (72), la capătul unui contraatac.

Senegalezul Mamadou Thiam, care a debutat la FCSB cu acest prilej, intrând la pauză, a avut șansa egalării (80), dar șutul său a fost blocat de Marius Briceag la 7 metri.

FC Argeș a fost aproape de desprindere în min. 82, când Robert Moldoveanu a șutat în bară, de la 18 metri.

Piteștenii au reușit în cele din urmă să mai înscrie o dată, în min. 88, când Mihai Popescu a deviat în propria poartă șutul lui Moldoveanu.

FCSB are un singur punct în ultimele cinci etape. FC Argeș are patru victorii în ultimele cinci etape.