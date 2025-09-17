Meciuri spectaculoase, surprize și mult dramatism. De asta au avut parte iubitorii Ligii Campionilor la fotbal în prima etapă.

Real Madrid, deținătoarea recordului de 15 trofee câștigate, a debutat cu o victorie la limită în grupa din Champions League, 2-1, pe teren propriu, cu Olympique Marseille.

Francezii au condus prin Timothy Weah, însă Kylian Mbappé a egalat rapid din penalty.

În inferioritate numerică, după eliminarea lui Dani Carvajal, madrilenii au dat lovitura prin același Mbappé, în minutul 81, tot din penalty. Surpriza serii a venit la Lisabona, unde azerii de la Qarabag FK au întors spectaculos meciul cu Benfica, câștigând cu 3-2.

La Torino, Juventus și Borussia Dortmund au oferit cel mai spectaculos meci al serii: 4-4, cu două goluri marcate de italieni în prelungiri, prin Vlahovic și Kelly.

În alte rezultate, Tottenham s-a impus cu 1-0 contra lui Villarreal, printr-un autogol al portarului Luiz Junior, iar PSV Eindhoven, cu Dennis Man intrat pe final, a cedat acasă, 1-3, în fața debutantei Union Saint-Gilloise.

Arsenal a început cu dreptul, 2-0 pe terenul lui Athletic Bilbao, prin reușitele lui Martinelli și Trossard.

Prima etapă din Liga Campionilor continuă astăzi cu alte 6 parte, printre care, Ajax – Inter Milano, Bayern – Chelsea și Liverpool – Atletico Madrid.